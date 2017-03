23-03-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl & Robert vd Veen/niekerknieuws

Onkruid verbranden loopt bijna uit de hand

Grootegast - Het verbranden van onkruid liep vanmiddag bijna verkeerd af bij een slagerij in Grootegast

Het verbranden van onkruid liep aan het eind van de middag bijna verkeerd af bij een slagerij aan de Hoofdstraat in Grootegast. Bij het pand was de eigenaar 's middags bezig geweest met het verbranden van onkruid. Bij het verbranden is waarschijnlijk mogelijk wat verbrand onkruid door een ventilatierooster naar binnen geslagen, en heeft zodoende het isolatie materiaal in vlam gezet.

De brandweer wist met een motorkettingzaag een gat in de muur te zagen, en zodoende het vuur onder controle te krijgen. De inzet van de brandweer trok enkele tientallen kijkers.