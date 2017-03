23-03-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver

Man te water Lage Der A

Groningen - Donderdagavond rond 22:00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een persoon te water aan de Lage der A in het centrum van de stad. Vermoedelijk was hij onder invloed van drank.

Ter plaatse bleek het te gaan om een man die in het water lag. Hij was er al snel weer uit. Over de oorzaak is niks bekend. Hij hield er alleen een nat pak aan over en werd thuis gebracht aan de overkant door de Politie