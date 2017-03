23-03-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver

Brommer in de brand Diamantlaan

Groningen - De brandweer van Groningen werd donderdagavond opgeroepen voor een brommer brand aan de Diamantlaan in de stad.

Ter plaatse lag aan de kant van de vijver een brommer die in brand stond. De brandweer bluste de brand. De politie heeft de zaak in onderzoek. Vermoedelijk is hij gestolen.