24-03-2017, Sander Graafhuis 112Haren.nl

Bestuurder (23) gewond bij ongeluk in Glimmen (Video)

Glimmen - Een 23-jarige inwoner van Assen raakte vrijdagmorgen gewond bij een aanrijding op de Rijksstraatweg in Glimmen. De bestuurder had mogelijk alcohol gedronken. Daarom werd bij hem een bloedproef afgenomen

In een bocht haalde hij met zijn auto een vrachtauto in en zag terwijl hij daar naast reed uit tegengestelde richting auto’s naderen. Hij besloot daarna zijn inhaalpoging te staken en stuurde zijn auto naar links en schampte een boom. Via het fietspad kwam hij uiteindelijk tot stilstand tegen een in de linkerberm staande boom. De bestuurder die bekneld in zijn auto zat moest door hulpverleners uit zijn auto bevrijd worden en werd overgebracht naar het UMCG. Daar werd in verband met vermoedelijk alcoholgebruik een bloedproef genomen. Het resultaat van deze proef laat nog even op zich wachten.