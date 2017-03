24-03-2017, Sander Graafhuis 112Haren.nl

Bestuurder gewond bij ongeluk in Glimmen (Video)

Glimmen - De bestuurder van een auto is vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Rijksstraatweg in Glimmen.

De bestuurder van het voertuig botste door een nog onbekende oorzaak op een tweetal bomen langs de weg. Het slachtoffer is door de brandweer uit het voertuig gehaald, de ambulancedienst kreeg bij de verzorging van het slachtoffer ondersteuning van het mobiel medische team die met de auto ter plaatsen kwam. De weg tussen Glimmen en de Punt was tijdens het ongeluk afgesloten voor het verkeer.