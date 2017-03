24-03-2017, Chemie Park Delfzijl

Middel gasalarm bij Delamine in Farmsum

Farmsum - Vrijdagnacht 23 maart werd om 01.48 uur middel gasalarm gegeven bij Delamine aan de Oosterhorn in Farmsum

Bij het herverwerken van een warm amine- en watermengsel in de installatie is er ethyleendiaminedamp vrijgekomen. Nadat het produktiepersoneel dit had geconstateerd is de verwerking direct gestopt en een blusmonitor ingezet om de damp neer te slaan.

De bedrijfsbrandweer zette daartoe nog een extra blusmonitor in. Uitgevoerde metingen gaven aan dat er geen grenswaardes zijn overschreden buiten het terrein van Delamine en het Chemie Park. De opgeroepen overheidsbrandweer hoefde geen inzet meer te plegen.

Om 02.28 uur kon einde alarm worden gegeven.