24-03-2017, Marc Dol 112Gr.

Schuur in brand bij Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Een felle brand heeft vrijdagavond een schuurtje aan de Mezenhof in Stadskanaal in de as gelegd.

De brandweer van Stadskanaal werd rond 20.30 uur opgeroepen voor een woningbrand. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een houten schuurtje wat tegen de woning stond. Door snel ingrijpen heeft de brandweer weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.