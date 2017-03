25-03-2017, Politie.nl

Vermoedelijke drugsdealer aangehouden

Huijbergen - In de Staartsestraat in Huijbergen is vrijdagavond om ongeveer 20.45 uur een 22-jarige man uit Groningen aangehouden.

Hij wordt ervan verdacht dat hij drugs zou hebben verkocht net voor hij werd aangehouden. Agenten wilden de man controleren maar hij ging er met hoge snelheid vandoor toen hij in de gaten had dat de politie hem op de hielen zat. Met hoge snelheden ging het voertuig van Putte, via Hoogerheide, naar Huijbergen. In Huijbergen reed de man nog rakelings langs een drietal kinderen op de fiets.

Zij kwamen gelukkig met de schrik vrij. In de Staartsestraat in Huijbergen koos de bestuurder eieren voor zijn geld, minderde snelheid en stak uiteindelijk netjes zijn armen uit het portier, zodat hij kon worden aangehouden door de agenten. Vlakbij zijn auto werd een plastic zak met vermoedelijk cocaïne aangetroffen. Dit zou de Groninger tijdens het afremmen uit de auto hebben gegooid. De man is na zijn aanhouding overgebracht naar het politiecellencomplex.

Daar zal hij zaterdag gehoord worden over deze zaak. In de auto troffen de agenten een aanzienlijk geldbedrag aan. Dat is in beslag genomen.