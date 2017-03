25-03-2017, Gerrie de Groot & Robbin Brons & Dennis Postma

Traumaheli inzet i.v.m allergische reactie in Scheemda

Scheemda - Zaterdagmiddag werd rond 12:40 uur de traumahelikopter en twee ambulances ingezet voor een medisch noodgeval in de Wijkstraat.

Nadat de piloot van de traumahelikopter een plekje had gezocht om te landen op een grasveldje aan de Krokusstraat in Scheemda, wist de trauma-arts zich snel te kunnen ontfermen over het slachtoffer.

De heli is om 13:17 uur weer vertrokken richting hun standplaats, de arts ging mee in de ambulance en werd bij het ziekenhuis opgepikt. Zoals gewoonlijk trok het vertrek van de helikopter weer vele kijkers.