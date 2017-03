25-03-2017, 112gr.

Ongeval letsel in Onderdendam

Onderdendam - Op de Winsummerweg in Onderdendam was zaterdagmiddag een ongeval tussen een fietser en een automobilist. De oorzaak is nog onduidelijk.

1 persoon raakte lichtgewond. Een spiegel van de auto was kapot en de deur was beschadigd.