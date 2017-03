25-03-2017, Michael Huising 112Gr.& Martin Nuver

Vaardigheidstoetsen Veendam + uitslagen

Veendam - Zaterdag 25 maart werden in Veendam de provinciale vaardigheidstoetsen gehouden. Er werd gestreden op twee banen, die zich afspeelden op de Gemeentewerf van Veendam.

Dezogenaamde112 en TAS-HD baan.BrandweerVeendam heeft in samenwerking met de ABWC twee mooie scenario’s in elkaar gezet.

112 baan - Hier werd een gemeente medewerker aangetroffen die met een been bekneld lag onder een container . Naast de TS kwam er ook een HV ter plaatse . Tijdens het bevrijden van dit slachtoffer klinken er na enige tijd een aantal schoten van een jager. Door deze knallen schrikt een andere medewerker van de gemeente die bezig was een vijzel schoon te maken en raakt hierin bekneld. Vervolgens moet dit slachtoffer ook worden bevrijdt.

TAS-HD baan – In de werkplaats van de gemeente is een brand ontstaan in een ruimte achter de garage, de brand is doorgeslagen naar de eerste verdieping. In de garage licht een slachtoffer die geprobeerd heeft de brand te blussen. Dit lukte niet en tijdens de vlucht naar buiten strompelt ze en raakt gewond. Dit slachtoffer was in het bezit van een sleutelbos om de deuren te openen naar de ruimtes waar de brand woedde. Naast het slachtoffer in de garage was er nog een persoon op de zolder aan het werk, deze was aan het schuren en droeg gehoorbescherming waardoor zij in eerste instantie niet meekrijgt dat er brand is. Een derde slachtoffer , die onwel is geraakt door rookinademing ligt boven aan de trap die toegang bied naar de branddoorslag boven. In totaal drie personen die door de brandweer moesten worden gered.

Voorlopige uitslag

112 baan

1 Scheemda

2 Hoogezand

3 comandovoering

4 Belligwolde

5 Delfzijl 2

6 Winschoten 2

7 Bierum

8 Bedum

9 Leek

10 Hoogezand 2 (afgemeld)

TAS-HD baan

1 Uithuizen

2 Zuidbroek

3 Wehe den Hoorn

4 Siddeburen

5 Appingedam

6 Winschoten

7 Stadskanaal

8 Woldendorp

De eerste 3 van de 112 baan en de eerste van de TAS-HD baan gaan door naar de gewestelijke wedstrijden.