26-03-2017, Mark Heikens

De Norwegian Joy richting Eemshaven

Papenburg - Zondagavond is het dan eindelijk zover, onder toeziend oog van duizenden mensen zal de De Norwegian Joy vanaf de Meyer Werf in Papenburg vertrekken richting de Eemshaven.

De Meyer Werf in Papenburg zal hiermee de twaalfde cruiseschip afleveren voor het Norwegian Cruise Line. Met een zee aan luxe en een capaciteit van 4.200 passagiers is het schip de meest luxe schip dat is afgeleverd aan de Nowegian Cruise Line.

De Norwegian Joy cruiseschip zal dit voorjaar haar eerste reis maken richting China. Als een speciaal ontwikkeld voor de Aziatische markt schip zal uitsluitend worden gebruikt voor Chinese reizigers.

De Norwegian heeft een lengte van 325.9 meter, een breedte van 41.4 meter en ze kan een snelheid van 22.5 knopen bereiken. Vanavond om 21.00 uur maakte de cruiseschip haar eerste tocht over de Eems waarna ze koers zet richting de Eemshaven, waar het morgen zal aankomen.

Het vaarschema ziet er als volgt uit:

Maandag 27/3 16 uur: loods gaat aan boord ter hoogte van Emden.

Maandag 27/3: omstreeks 19 uur arriveert de Norwegian Joy in/bij de Eemshaven waar ze nog een aantal testen doet.

Dinsdag 28/3 omstreeks 05.00 uur legt ze vast aan de kade in het havenbekken Julianahaven van de Eemshaven.

De Norwegian Joy blijft in principe tot 26 april in de Eemshaven.

Ze zal tussendoor twee keer op proefvaart gaan; 31 maart t/m 01 april en 05 april t/m 10 april.

Let op: het vaarschema blijft onder voorbehoud.

Tv Noord