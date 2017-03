26-03-2017, Martin Nuver 112Gr. & Robbin Brons video

Wasdroger in lichterlaaie zorgt voor veel schade Steentilkade (Video)

Groningen - Bij een brand in een huis aan de Steentilkade in Groningen heeft de woning zondagmiddag forse schade opgelopen.

Een wasdroger op de zolderverdieping stond bij aankomst in lichterlaaie. De rook kwam het raam uit. Niemand raakte gewond. Er was rook- en waterschade in het pand. Tv Noord