26-03-2017, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval letsel Korreweg Groningen

Groningen - Zondagmiddag om 15:50 uur is op de kruising Floresplein/ Korreweg een ongeval gebeurd.

Een automobilist zag een snorscooter over het hoofd en deze kwam tegen de auto aan. De jongen kwam ten val en werd overgebracht naar het UMCG. In de auto zat ook een hondje, deze was gelukkig ook ongedeerd net als de bestuurder en de bijrijdster. De bestuurder zag de scooter over het hoofd. De Voa kwam vanuit Makkum ter plaatse.