27-03-2017, Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Vrachtwagen met mest kantelt in Beerta (Video)

Beerta - Aan de Ulsderweg in Beerta is maandagochtend omstreeks 07.48 uur een vrachtwagen met mest gekanteld. Het MMT assisteerde de ambulancedienst.

De chauffeur van de vrachtwagen moest door hulpdiensten uit de cabine worden bevrijdt en is vervolgens overgedragen aan het ambulancepersoneel. Mogelijk is het ongeval ontstaan door de dichte mist. Voa onderzoekt de zaak. Tv Noord