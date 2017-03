27-03-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Motorrijder ziet zijn motor in de vlammen opgaan

Nieuw Scheemda - Aan de Hardeweg in Nieuw Scheemda is maandagmiddag een motor verwoest door een brand. De motorrijder kon op tijd van zijn motor komen, waarna hij zijn motor in vlammen op zag gaan.

De brandweer van Wagenborgen heeft het vuur weren te bestrijden. Vermoedelijk is de motor door kortsluiting in brand geraakt.