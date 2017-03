27-03-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Auto raakt van de weg en belandt in de sloot

Scheemda - Op de A7 ter hoogte van Scheemda is een automobiliste met haar voertuig op de kop in de sloot belandt.

De vrouw reed uit de richting van Scheemda naar Groningen toen zij door een nog onbekende oorzaak op de kop in de sloot belandde. De mevrouw is onderzocht in de ter plaatse gekomen ambulance. Haar verwondingen zijn onbekend.