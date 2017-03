27-03-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Motorrijder gewond bij ongeluk

Hoogezand - Een motorrijder is maandag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een ongeluk op de Industrieweg in Hoogezand.

De motorrijder botste door een nog onbekende oorzaak in de zijkant van een auto die vanaf de Industrieweg afsloeg richting het tankstation. Het slachtoffer kwam ten val en is door medewerkers van de ambulance ter plaatsen behandeld en later overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.