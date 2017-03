Als politie willen we graag weten wat voor effect onze berichtgeving op u heeft, wat u van onze berichtgeving merkt en vindt. Hierbij kunt u denken aan berichten via Facebook en Twitter, maar ook via politie.nl.

Voor dit panelonderzoek zoeken wij deelnemers die hierover met ons over in discussie willen gaan. Uw mening en feedback is van groot belang, zodat de politie haar communicatie in berichtgeving kan blijven verbeteren!

Afhankelijk van de voorkeur en het aantal deelnemers vindt het panel in de middag of avond plaats in de week van 24 april 2017. Het onderzoek neemt ongeveer twee uur in beslag. De locatie, data en tijdstippen worden nader bepaald.