28-03-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Gemeente Groningen zet handhavers per fiets in

Groningen - De handhaving van de gemeente Groningen hebben afgelopen weken hard getraind in de binnenstad van Groningen. De fiets word een nieuw vervoersmiddel van de dienst Handhaving.

De BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) is met dit vervoersmiddel wendbaarder in de stad.

'Ook kunnen ze op deze wijze ondersteuning bieden aan andere hulpverleners. Bike Patrol vindt steeds meer en meer toepassing binnen Politie- en Handhavingsorganisaties. Gebleken is dat surveillance per mountainbike een welkome en effectieve aanvulling is op het patrouilleren per auto. Steeds minder locaties in stedelijke gebieden zijn per auto bereikbaar. Het directe contact met de burger is per fiets veel groter. Aanrijtijden bij calamiteiten zijn beduidend lager' aldus Patrick ten Cate, eigenaar TENCATE Training.



De handhavers leerden onder andere hoe ze de fiets kunnen gebruiken als middel tussen hen en de verdachte. 'We kunnen een verdachte ook staande houden en daar waar nodig bekeuren' aldus een cursist.





'Ons doel is het professionaliseren van het domein (integrale) veiligheid, handhaving&toezicht / openbare orde' eindigd ten Cate.