29-03-2017, Marcel Klip 112Hoogezand.nl & 112Gr.

Auto's botsen in Wildervank

Wildervank - Op de kruising Nijverheidsstraat met de Posstraat in Wildervank zijn woensdagmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Er was forse schade.

Of er bij het ongeluk iemand gewond is geraakt is niet bekend. Nader info ontbreekt.