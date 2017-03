30-03-2017, Be Nieboer / Facebook

`Idioot` wordt gezocht door politie

Drenthe - Doden hadden er kunnen vallen. Het ging nog maar net goed maandag. Hevig geschrokken waren de mede-weggebruikers. Het werd gefilmd met een dashcam.

Bestuurders op de N48 tussen Hoogeveen en Ommen wisten maandag nog maar net een frontale botsing met meerdere auto’s en een vrachtwagen te voorkomen. De `idioot` die de onbezonnen inhaalmanoeuvre op haar geweten heeft, praat binnenkort met de politie. Dat is zeker. Ze heeft wat uit te leggen.

Zelf melden is misschien nog verstandiger voor de vrouw. Weet u wie ze is bel 09008844. Het Team Verkeer Noord-Nederland is op zoek naar de nog onbekende vrouw.

