Het 24-jarige slachtoffer deed afgelopen maandag aangifte. Daarna startte de politie een onderzoek. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat de mishandeling was gepleegd door vijf mannen. De aanleiding zou vermoedelijk in de relationele sfeer liggen.

Al langere tijd is er sprake van spanningen in het centrum van Appingedam. Dit was reden voor de gemeente en politie om extra te surveilleren en cameratoezicht in te stellen.