30-03-2017, Brandweer Groningen

Unieke samenwerking Scheepsbrandbestrijding

Nederland - Incidenten op schepen kenmerken zich door “low frequency, but high impact”.

Op 29 maart 2017 hebben de Veiligheidsregio’s Groningen, Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en de partners Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Marine, Korps Marine Brandweer en de Gezamenlijke Brandweer hun handtekening onder de Letter of Intent gezet.

Met het ondertekenen van de Letter of Intent start de samenwerking om efficiënt middelen, materieel en kennis in te zetten bij incidenten op schepen. Het bestrijden van scheepsbranden is een specialisme. Dat eist een zware tol van de brandweermensen die ingezet worden. Scheepsbranden zijn complexe branden en vragen vaak een langdurige inzet. Door nauw met elkaar samen te werken is het mogelijk om een langdurige inzet succesvol te laten verlopen. En dat is niet het enige. Specifieke incidenten vragen om specifiek materieel en dan is het goed van elkaar te weten wat je te bieden hebt.

Hierdoor is het van groot belang dat het materieel van de betrokken partijen beschikbaar is voor incidenten die hierom vragen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we het personeel en materieel kunnen rouleren en zo gezamenlijk scheepsincidenten effectief kunnen bestrijden.”