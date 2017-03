30-03-2017, Davey

Buitenbrand snel geblust met emmer water

Delfzijl - Donderdagmiddag is er een buitenbrandje geweest aan de Hogelandsterweg in Delfzijl. De brand was snel onder controle.

Een buurtbewoner hielp mee om de kleine brand met rommel te blussen. De brandweer was niet nodig.