Brandweer Marum voorzien van nieuwe helmen

Marum - Vanavond is het brandweerkorps van Marum voorzien van nieuwe helmen.

Vanavond is het brandweerkorps van Marum voorzien van nieuwe (rode)helmen. Nadat de maten waren genomen, kon er een passende helm voor worden gezocht. De brandweerlieden kregen enige instructies mee voor de bediening van de vizieren. Ook werden de helmen geregistreerd in een database van de Veiligheidsregio Groningen. Bij de registratie kregen de brandweermannen ook instructies voor het schoonhouden van de helm. Wanneer de helmen gebruikt gaan worden bij een uitruk, is even afwachten.