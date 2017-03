30-03-2017, redactie

Brandje in Old Wolde snel onder controle

Winschoten - Bij verpleeghuis Old Wolde aan de Blijhamsterweg in Winschoten heeft donderdagmorgenkorte tijd een brandje gewoed.

Na het ontkalken van een koffieautomaat ging er even wat mis. Er was even sprake van rook aan de achterzijde van het gebouw. Al snel bleek het snel onder controle te zijn.