Bij de politie kwam eerder die nacht een melding dat in betreffende woning onenigheid was. Agenten gingen in gesprek met beide bewoners. Nadat de twee hadden toegezegd te gaan slapen, verlieten de agenten de woning. Later die nacht kwam wederom een melding vanaf het adres. Eén van de bewoners zou gestoken zijn met een mes. Agenten vonden een zwaar gewonde man.

Het 68-jarige slachtoffer bleek te zijn gestoken met een mes. Het personeel van de ambulance en een mobiel medisch team stabiliseerden de man. Vervolgens werd hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hadden ondertussen onderzoek verricht. De 54-jarige medebewoner kon als verdachte worden aangemerkt. Hij werd dan ook aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar werd hij ingesloten.