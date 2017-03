31-03-2017, Marcel Klip 112Hoogezand.nl

Man neergestoken in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Bij een steekpartij in een woning van de Alexanderflat aan de Gorecht-Oost in Hoogezand is in de nacht van donderdag op vrijdag een man zwaargewond geraakt.

Het slachtoffer werd in de woning door een andere man neergestoken. De dader is door de politie aangehouden. Het slachtoffer is ter plaatsen behandeld door medewerkers van de ambulancedienst en het MMT en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De technische recherche doet onderzoek naar aanleiding van het steekincident. Zie ook www.112hoogezand.nl