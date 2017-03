Onderzoek naar identiteit en oorzaak brand



In de resten van het pand troffen speciale honden donderdagmiddag een stoffelijk overschot aan. De politie onderzoekt de identiteit van deze persoon. Daarnaast is in het complex gestart met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Die is vooralsnog niet bekend.

Getuigen gezocht



Het rechercheteam dat zich bezighoudt met de brand komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Het kan gaan om informatie die direct betrekking heeft op de brand, maar ook andere achtergrondinformatie waarvan men vermoedt dat dit interessant kan zijn voor het onderzoek. De politie is bereikbaar via 0900-8844 (lokaal tarief) of kijk op www.politie.nl voor andere contactgegevens.

Camerabeelden



Het rechercheteam is daarnaast op zoek naar camerabeelden. Beelden van de brand of van vlak voor het ontstaan van de brand kunnen worden geupload via de website van de politie.