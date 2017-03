De politie is inmiddels een onderzoek gestart. De actie van de politie is erop gericht om de doodsoorzaak en de identiteit van de overleden persoon vast te stellen. Daarnaast moet onderzoek uitwijzen hoe de auto half in het water terecht is gekomen. Diverse specialisten van de politie, waaronder forensische opsporing en de recherche, zijn inmiddels aanwezig. Ook komt een politiehelikopter ter plaatse. Vanuit de lucht zullen foto’s worden gemaakt.

Update 12:30 uur:



De auto is inmiddels op de kade getakeld en onder een tent geplaatst. Het onderzoek naar de toedracht en de identiteit van het slachtoffer wordt voortgezet. De overleden persoon is onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De politie gaat er dan ook vanuit dat de persoon door een misdrijf om het leven is gebracht.

Volg voor updates over dit onderzoek ons twitteraccount @poldrenthe.