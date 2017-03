31-03-2017, Martin Nuver 112Gr.

Wasdroger vat vlam Van Oldebarneveltlaan

Groningen - Vrijdagavond om 18:35 uur werd er een woningbrand gemeld op de 3e verdieping van een flatwoning aan de Van Oldebarneveltlaan.

Een was droger had vlam gevat. De familie en een hond konden zelf snel uit de woning komen. De brandweeer had de brand snel onder controle. Ze hebben de wasdroger naar beneden getild. Daar kon je goed zien dat er kortsluiting was geweest.

