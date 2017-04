01-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver montage

Ongeval letsel Paterswoldseweg/Lorentzstraat (Video)

Groningen - Vrijdagavond rond 22:15 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Paterswoldseweg ter hoogte van de Lorentzstraat.

Ter plaatse bleek het te gaan om een scooter contra taxi. Het meisje wat op de scooter reed is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De VOA deed onderzoek. Vermoedelijk zag het meisje de auto over het hoofd. De weg was enige tijd afgesloten.