01-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver

Felle brand naast school in Lewenborg (Video)

Groningen - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een forse brand een schuur van basisschool de Swoaistee deels in de as gelegd.

Rond 1:00 uur kwam de melding binnen. De brandweer en de politie kregen de melding aan de Valreep. Na onderzoek bleek het te gaan om het Kiel 100 meter verderop. Ter plaatse stond een schuur op het schoolplein in brand. De brandweer bluste de brand en kon een deel behouden. Of er sprake van brandstichting is wordt onderzocht. De politie sloot het schoolplein af. Na een uur keerde men terug.