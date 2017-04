01-04-2017, Politie.nl

Agenten doen aangifte van mishandeling

Groningen - Twee agenten doen aangifte van mishandeling tegen een 46-jarige vrouw uit Groningen. De vrouw zou de agenten uitgescholden, geschopt en geslagen hebben.

De Groningse was vrijdagavond in de Noorderbinnensingel met haar fiets gevallen. Vermoedelijk doordat ze onder invloed van alcohol was. Ambulancepersoneel wilde de vrouw voor onderzoek meenemen naar het ziekenhuis, maar de vrouw wilde dit niet. Agenten gingen het gesprek met de fietsster aan om te achterhalen of er familie of bekenden waren die geïnformeerd konden worden, zodat ze aan haar eigen zorgkader kon worden overgedragen.

De vrouw reageerde echter steeds agressiever. Ze uitte diverse beledigingen in de richting van de agenten. Vervolgens begon ze te schoppen en te slaan, waarbij ze één van de agenten in het kruis raakte. Hierop is de vrouw aangehouden. Ook tijdens de aanhouding bleef de dame zich verzetten en om zich heen slaan. Beide agenten doen aangifte van mishandeling. Geweld tegen politie en hulpverleners.

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Kijk voor meer informatie op politie.nl.