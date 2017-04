01-04-2017, Politie.nl

Onderzoek naar zware mishandeling binnenstad

Groningen - De politie onderzoekt een zware mishandeling die vrijdagnacht plaatsvond op de Grote Markt in Groningen. Twee inwoners van Groningen kregen het met elkaar aan de stok in een café.

Buiten ontstond een vechtpartij waarbij een 21-jarige Stadjer ernstig gewond raakte. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn, maar is aanspreekbaar en met hoofdletsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 22-jarige verdachte is aangehouden en is ingesloten voor verhoor. Bij het onderzoek probeert de politie gebruik te maken van camerabeelden.

Bij het onderzoeken van ernstige vergrijpen wil de politie aan de hand van verklaringen inzicht krijgen in de achtergronden en oorsprong van een incident. Daarbij kunnen ook camerabeelden belangrijk zijn. Om die reden kunnen getuigen beelden uploaden via de website van de politie.