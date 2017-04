Aanpak huiselijk geweld



Slachtoffers van geweld gaan vaak lichamelijk en geestelijk gebukt onder dat wat hen is overkomen. Dat geldt zeker ook voor geweld in de relationele sfeer. Dit wordt ook wel huiselijk geweld genoemd. Huiselijk geweld zegt echter niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen pleger en slachtoffer.

Om een vuist te maken tegen huiselijk geweld, is het belangrijk dat de politie meldingen krijgt of door slachtoffers aangifte wordt gedaan. Als een slachtoffer advies of ondersteuning wil is Slachtofferhulp Nederland hiervoor beschikbaar. Meer informatie over geweld in de (ex)relationele sfeer is te vinden op de website van de politie.