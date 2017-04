01-04-2017, 112gr. Egbert

Ongeval Zuiderweg Hoogkerk

Hoogkerk - Op de kruising Jan Ensinglaan/ Zuiderweg in Hoogkerk was zaterdagmorgen om 11:10 uur een ongeval met letsel.

Een man raakte daarbij licht gewond. Een voorrangsfout was de oorzaak. De VOA deed onderzoek en maakte een rapport op. Over de aard van de verwondingen is niks bekend.