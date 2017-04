De opname is ook aan Team Verkeer ter beschikking gesteld. Daarop is de afgelopen dagen een onderzoek ingesteld naar de bestuurster van de bewuste Mercedes.

Van de man die het filmpje heeft gemaakt en de vrachtwagenchauffeur zijn verklaringen opgenomen.

De bestuurster van de Mercedes bleek 71-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Drenthe. Zij is, in overleg met het OM, als verdachte gehoord en het rijbewijs is ingevorderd. De zaak loopt nu verder via het OM. Er zal eveneens gekeken worden naar een onderzoek van de rijvaardigheid.

Zie video hier