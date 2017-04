01-04-2017, Michael Huising 112Gr.

Brandweer Veendam vierde bij 112 wedstrijd in Meppel

Meppel/Veendam - Brandweer Veendam heeft vandaag met een ploeg deelgenomen aan de 112 vaardigheidstoetsen in Meppel. Ze hebben hierbij een mooie 4e plaats behaald, helaas net niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde.

Het incident dat moest worden bestreden betrof een binnenbrand bij een bouwbedrijf. Brandweer Meppel was reeds ter plaatse en vroeg assistentie aan de deelnemende korpsen. Bij het ter plaatse komen stond alleen de pompbediener van Meppel buiten, de rest van de ploeg was binnen in het pand. Op het moment dat de bevelvoerder zich meld bij de pompbediener klinkt er een harde knal. Deze werd veroorzaakt door de gasfles van de heftruck die binnen in brand stond.

Drie van de vijf brandweermensen van Meppel konden op eigen kracht naar buiten komen. Twee werden vermist en moesten worden gered door de deelnemende korpsen. Ook een medewerker van het bouwbedrijf was nog binnen. Daarnaast moest het vuur op een verantwoorde manier worden geblust.

Brandweer Norg behaalde de eerste plaats en twee ploegen van brandweer Westerbork werden 2e en 3e . Deze drie gaan door naar de 1e gewestelijke ronde.