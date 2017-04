02-04-2017, Jan-Pieter Nieuwenhuis-112Groningen

Schoorsteenbrand Usquert snel onder controle

Usquert - Zondagmorgen heeft er een kleine schoorsteenbrand gewoed aan de Boermanjeweg in Usquert.

De bewoners wisten de brandhaard zelf te doven.

Omdat er in de schoorsteen vermoedelijk een kraaiennest aanwezig was, werd besloten om de brandweer een nacontrole te laten doen.

Zowel van beneden als via een ladder is de schoorsteen geïnspecteerd. De brandweer heeft enkele takjes verwijderd uit de schoorsteenpijp waardoor het gevaar geweken was. Na een half uurtje keerde men terug naar de kazerne.