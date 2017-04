Snel delen informatie



Een bezoeker van een bouwmarkt aan de Groningerweg ontdekte dat tijdens zijn winkelbezoek zijn aanhangwagen was gestolen. Hij informeerde een medewerker van de bouwmarkt. Die bekeek direct beelden van het parkeerterrein waarop de diefstal te zien was en gaf informatie door aan de politie. In dienst zijnde agenten werden door de meldkamer geïnformeerd uit te kijken naar een specifiek voertuig. Op de snelweg bij Hoogeveen werd de auto met de gestolen aanhangwagen gesignaleerd. De inzittenden, twee mannen van 40 en 48 jaar, werden vervolgens aangehouden. De 40-jarige automobilist was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Eerder al poging diefstal



Uit onderzoek bleek dat eerder die middag een poging diefstal van een aanhangwagen was geweest bij een andere bouwmarkt in Groningen. De eigenaar was hier op tijd terug uit de winkel en kon voorkomen dat de dieven er met de kar vandoor gingen. Het aangehouden duo wordt behalve de diefstal en de poging daartoe op zaterdag ook verdacht van een eerdere diefstal van een aanhangwagen. Deze diefstal vond halverwege maart ook bij een bouwmarkt in Groningen plaats.

Bel 112 bij verdachte situaties



Het aanhouden van het Drentse duo was mede mogelijk door de snelle actie van de gedupeerde en de winkelmedewerker. Bij verdachte situaties adviseert de politie altijd om direct contact op te nemen via het alarmnummer 112. Het doorgeven van opvallende kenmerken is daarbij belangrijk. Ook het beschikbaar stellen van foto- of camerabeelden kan de politie helpen bij de opsporing.