02-04-2017, 112gr.

Gewonde man aangetroffen bij De Slenk (Video)

Groningen - De politie heeft zondagmorgen een gewonde man aangetroffen in de omgeving van De Slenk(Reitdiep) in de stad. De man was gewond. Men doet nu onderzoek om sporen te vinden.

Over de aard van de verwondingen wil de politie nog niets zeggen. De recherche is aanwezig en ook politiehonden speuren de omgeving af. Tips bel dan 09008844