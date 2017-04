15-04-2017, redactie

Vult u de 112Groningen enquête ook in tijdens de paasdagen

Groningen - Voor mijn afstudeerscriptie doe ik, Nina, een onderzoek voor 112Groningen.nl. Op de hoogte blijven van het nieuws zat al jaren in mijn dagelijkse bezigheden en dan vooral over mijn geboorteprovincie, Groningen.

Op het moment dat ik op zoek was naar een opdracht klopte ik direct bij de redactie van 112Groningen aan. Martin was enthousiast en al snel was het rond, daarna begon ik aan het theoretische deel van het onderzoek. Verslagen van zo`n twintig velletjes A4 vol.





Naast theoretisch onderzoek hoort daar ook praktijkonderzoek bij. Daarom wil ik u vragen om ongeveer vijf minuten van uw tijd te besteden aan een enquête en op die manier deze website te helpen. Bedankt! Ook heeft u ruimte om zelf aanvullingen in te vullen zodat daar in de toekomst wat mee gedaan kan worden. We bereiken veel mensen via hier, maar ook via mail en per brief worden bedrijven en instanties benadert. Tot 23 april kunt u meedoen. Ook bovenaan de website staat de link naar de enquete. Wilt u ook de link op Twitter, Facebook en bij uw whattsapp vrienden delen om een nog breder publiek te krijgen.





Door het invullen van deze enquête maakt u kans op één van de volgende drie prijzen:





- VVV-bon t.w.v. €75,-

- Een 112Groningen.nl pakket t.w.v. €50,-

- Een powerbank (externe batterij) van 6600 mAh t.w.v. €25,-



De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt om het nieuwsplatform 112Groningen.nl te optimaliseren Dank voor het invullen en uw tijd !