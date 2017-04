03-04-2017, Marcel Klip 112Hoogezand.nl

Auto te water in Kiel Windeweer, bestuurder spoorloos (Video)

Kiel Windeweer - Duikers van de brandweer zijn maandagochtend enige tijd opzoek geweest naar de bestuurder van een auto die op de bodem van het Kieldiep lag ter hoogte van de kruising Dorpsstraat met de Wildervanksterweg in Kiel Windeweer.

De auto werd maandagochtend rond 08.07 uur op de bodem van het diep aangetroffen en direct werden alle hulpdiensten ingeschakeld. Duikers hebben het voertuig en de omgeving gecontroleerd maar er is niemand in het water aangetroffen. De brandweer heeft de auto uit het water gehaald en de auto is vervolgens door een bergingsbedrijf geborgen.