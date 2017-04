03-04-2017, Gerrie de Groot 112gr.

Brand in Bellingwolde snel onder controle

Bellingwolde - Maandagmiddag heeft aan de Lindenlaan in Bellingwolde brand gewoed in een garage. Ter plaatse heeft de brandweer verkenning gedaan en bleek het te gaan om een kachel in de garage.

De brandweer had de situatie snel onder controle en kon daarna terugkeren naar de kazerne.