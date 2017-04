03-04-2017, Persbericht

Zondag 11 juni: Great British op TT Circuit Assen

Assen - Great British is in 2017 weer terug op de kalender en wel op zondag 11 juni op het TT Circuit Assen. Great British is een side event naast de Historic Assen Trophy met een drietal aansprekende raceklassementen.

De Historic Assen Trophy is na een aantal jaren afwezigheid weer terug op het TT Circuit Assen. Waar Zandvoort al jaren een vaste baken is met de State of Art Historic Zandvoort Trophy zal Assen ook weer op de kalender staan. Dit evenement wordt georganiseerd door de Historische Auto Ren Club (HARC) in samenwerking met 402 Automotive.

Raceprogramma

Great British vindt dit jaar plaats met de Historic Assen Trophy van de HARC. Er komen verschillende raceklassen aan de start, met onder meer British racing met de Triumph Competitions.

Concours d’Elegance

In de Concours d’Elegance kunt u met uw klassieker meedingen naar de hoogste eer in uw klasse, of misschien wel de eretitel Best of Show. De deelnemende auto’s zullen door enkele ervaren juryleden worden beoordeeld onder leiding van registertaxateur Dennis Rietveld.

De prijzen

Maak kans op een van de bekers! Doe mee en show je auto de gehele dag op het speciale concourspaviljoen. Aanmelden kan ter plaatse bij het podium van het Concours d'Elegance op de paddock. Maar je kan je auto ook van tevoren al aanmelden, via de website.

Clubpaddock

Autoclubs nemen een belangrijke plaats in tijdens Great British. Een groot deel van de paddock wordt weer ingericht door tientallen auto- en merkenclubs die ons land rijk is. Je kunt hier honderden clubauto’s vinden die een breed beeld van de Nederlandse scene weergeven.

Bedrijvenstraat

Ook dit jaar zal je diverse specialisten op Engels gebied bij elkaar verzameld zien, aangevuld met aanbieders van automobilia en accessoires. De bedrijvenstraat is daarom 'the place to be' voor de laatste trends, interessante aanbiedingen en zeker ook voor waardevol advies van de specialisten.

Great British Cars

Voor bezitters van Engelse auto’s en motoren zijn er speciale toegangsprijzen. Met je eigen Great British car heeft men gratis toegang voor de auto en motoren, maar ook voor de bestuurder. Dit kan via de online ticketshop worden aangevraagd, zolang er ruimte beschikbaar is op de showpaddocks. Wanneer deze gratis tickets zijn uitverkocht, kun je voor €10,- een showautoticket bestellen, hiermee heeft de Engelse auto en bestuurder toegang tot het evenement.

Praktische informatie

Het evenement start om 09.00 uur en eindigt om 18.00. Tickets kosten €14,- per persoon in de online voorverkoop. In de week voor het evenement stijgt de voorverkoopprijs naar €16,- per persoon, ter plaatse betaald je €18,- per persoon. Kinderen van 6 tot en met 14 jaar betalen €5,- en kinderen tot 6 jaar hebben gratis toegang. Met het entreeticket heb je ook toegang tot de Historic Assen Trophy.

Meer informatie kan verkregen worden op de site: www.greatbritish.nl