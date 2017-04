03-04-2017, Gerrie de Groot 112gr.

Auto botst in Winschoten (Video)

Winschoten - Een eenzijdig ongeval heeft maandagmiddag voor enige verkeersdrukte gezorgd op het Oldambtplein. Een automobilist is de macht over het stuur verloren en tegen een lantarenpaal gebotst.

De bestuurder is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Het verkeers ongevallen analyse heeft rapport opgemaakt. Berger Fruitema heeft het voertuig afgesleept.