03-04-2017, Marcel Klip 112Hoogezand.nl

Auto op de kop in de sloot (Video)

Sappemeer - De bestuurder van een auto is maandagmiddag met de schrik vrijgekomen bij een ongeluk op de kruising Langewijk met de Siepweg in Sappemeer.

De bestuurder reed door een nog onbekende oorzaak rechtdoor op de kruising en kwam op de kop in de sloot te liggen. De man kon er zelf snel uitkomen en raakte niet gewond. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.