Er werd 58 keer bekeurd voor "30+ snelheidsovertredingen". Er werden 8 rijbewijzen ingevorderd. Deze invorderingen vonden allen plaats rondom het knooppunt Joure, in het 70 km/u gedeelte vlak voor het knooppunt waarbij de hoogst gemeten 138 km/u bedroeg, en het klaverblad Heerenveen, in het 100 km/u gedeelte i.v.m. in-/uitvoegstroken aldaar, waarbij de hoogst gemeten snelheid185 km/u bedroeg.

Er werd 23 keer bekeurd voor het vasthouden mobiele telefoon.

Daarnaast werd er o.a. bekeurd voor het negeren van het inhaalverbod vrachtwagen, kleven, onnodig links rijden, (structureel) geen richting aangeven, onjuiste losbreekreminrichring aanhangwagen en gordeldraagplicht. Een op papier uitgevoerde personenauto werd in beslag genomen aangezien deze nog steeds in Nederland reed.

Gedurende het komende half jaar gaan we extra controleren op de A7. Dat gebeurt met opvallende en onopvallende auto’s en motoren, videosurveillanceauto’s, laserguns en mobiele radarapparatuur. We letten met name op bestuurders die zich laten afleiden achter het stuur, door bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Ook andere onveilige gedragingen hebben onze aandacht, zoals het (fors) overschrijden van de snelheidslimiet, asociaal rijgedrag, het overtreden van het inhaalverbod door vrachtwagens en rijden onder invloed van alcohol. We gaan op de gehele A7 in Friesland en Groningen controleren. Overtreders worden zoveel mogelijk meteen staande gehouden. Daarbij wordt gefocust op wegvakken waar veel ongevallen gebeuren, bijvoorbeeld rondom knooppunt Joure en het wegvak bij Leek en Marum. Meer informatie vind je op https://www.rijkswegennoord.nl/a7